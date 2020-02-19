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20 лютого • оновлено в 00:37
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Українські спортсмени масово звинуватили тренера в педофілії

1.7т
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В Українській Федерації скелелазіння продовжується гучний секс-скандал. Раніше спортсмен Павло Векла звинуватив свого екстренера Артура Печія в педофілії.

Нині проти тренера виступили й інші атлети. Вони вимагають його звільнення, йдеться у сюжеті ТСН.

Спортсмен Павло Векла звинуватив колишнього тренера Артура Печія в домаганнях, а той усе називав наклепом. Після скандалу Печія усунули від тренерської роботи, але залишили віцепрезидентом федерації.

Тепер на камеру забажали говорити інші його підопічні. "Артур Миколайович гладить Міші Ткачуку потилицю і робить масаж усього тіла з опущеними трусами. Тобто масаж сідниць", – розповідає член збірної зі скелелазіння Сергій Тіпішко.

У національній збірній України зі скелелазіння дев'ять осіб. Семеро з них підписали відкритий лист із вимогою усунути Печія від діяльності федерації. Кожен спортсмен описав власний досвід спілкування з тренером. "Артур по десять разів на день питав хлопців, коли, скільки і хто мастурбував. Також розповідав, коли він це робив. Спортсмен лежить голий на підлозі, а Артур на нього лягає згори", – розповів адвокат спортсмена Шаді Саад.

Посеред брифінгу в залі з’являється сам Печій. Намагається перекричати спікерів і каже, що колишній учень зводить наклеп. "Брудний піар, скерований конкретно на мене і керівництво федерації для того, щоб один кандидат, який присутній на брифінгу, Геннадій Копійка, зміг обратися президентом федерації", – каже Артур Печій.

Член президії Федерації скелелазіння та альпінізму України Геннадій Копійка каже, що братиме участь у виборах. "Я ніяк це не пов’язую зі скандалом Печія", – каже він.

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Двоє вихованців Печія ще два місяці тому захищали свого тренера, а зараз вони теж відцуралися наставника. Нині на камеру не захотіли говорити.

Павло Векла вже давно живе в Німеччині, тому брав участь у брифінгу відеозв’язком. На свого екстренера написав заяву німецьким правоохоронцям. Версію підкупу від конкурента на виборах у федерації скелелазіння категорично відкидає. "Скільки потрібно заплатити людині, щоб вона таку історію вигадала? Просто це на голову не налазить", – каже спортсмен.

У свою чергу, Артур Печій на захист честі і гідності подав позов до українського суду. На початку березня відбудеться перше засідання.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
скелелазіння
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