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Українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу

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Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала віце-чемпіоном світу, який в ці дні проходить в столиці Угорщини Будапешті.

Наша команда у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свичкаря та Анатолія Герея у вирішальному матчі турніру програла Франції – 37:45.

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збірна України з фехтування на шпагах

збірна України з фехтування на шпагах

FIE

"Жовто-сині" почали матч з несподіваної поразки Богдана Нікішина, проте в третій сутичці Роман Свичкарь показав неймовірну техніку, вигравши у свого опонента в чотири бали.

У шостий дуелі Анатолій Герей зробив рахунок 25:22 на користь українців. У восьмий сутичці французам вдалося нівелювати відставання. А у вирішальній трихвилинці Герей поступився Янніку Борелю 2:10.

Таким чином, наша команда завоювала "срібло" світового первенстваю

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла чемпіонат світу-2019, обігравши в фіналі росіянку Софію Велику.

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Тема
Фехтування
Особа
Богдан Нікішин
Місце
Угорщина Будапешт
Тег
збірна України з фехтування
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Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
а чё так?
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Livesey David
Livesey David
А почему не написали, что французы закололи ха хлов?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Livesey David, да их и так везде пздят.
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