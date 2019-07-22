Українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала віце-чемпіоном світу, який в ці дні проходить в столиці Угорщини Будапешті.

Наша команда у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свичкаря та Анатолія Герея у вирішальному матчі турніру програла Франції – 37:45.

Новини Українки зробили золотий дубль на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики

збірна України з фехтування на шпагах FIE

"Жовто-сині" почали матч з несподіваної поразки Богдана Нікішина, проте в третій сутичці Роман Свичкарь показав неймовірну техніку, вигравши у свого опонента в чотири бали.

У шостий дуелі Анатолій Герей зробив рахунок 25:22 на користь українців. У восьмий сутичці французам вдалося нівелювати відставання. А у вирішальній трихвилинці Герей поступився Янніку Борелю 2:10.

Таким чином, наша команда завоювала "срібло" світового первенстваю

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла чемпіонат світу-2019, обігравши в фіналі росіянку Софію Велику.

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