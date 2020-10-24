Українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
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Українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу

Українки Маргарита Дорошенко, Вікторія Черненко та Олександра Суманєєва стали переможницями в різних ростових категоріях на чемпіонаті світу серед юніорів з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов у румунському місті Клуж-Напока.

Киянка Олександра Суманєєва стала першою в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 21 до 23 років до 166 см".

Олександра Суманєєва з кубком
Олександра Суманєєва на пляжі
Олександра Суманєєва в білому купальнику
Олександра Суманєєва в залі

Черкаська спортсменка Вікторія Черненко завоювала "золото" в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 16 до 20 років до 160 см".

Вікторія Черненко
Вікторія Черненко з кубком і медаллю
Вікторія Черненко у відвертому вбранні
Вікторія Черненко в залі
Вікторія Черненко крупним планом
Вікторія Черненко на ЧУ

Маргариті Дорошенко з Донецької області не було рівних у відкритій зрiстовiй категорії фітнесу серед юніорок віком від 21 до 23 років.

Маргарита Дорошенко
Маргарита Дорошенко з кубком
Маргарита Дорошенко з кубком і медаллю
Маргарита Дорошенко демонструє подвійний біцепс
Маргарита Дорошенко на пляжі
Маргарита Дорошенко на курорті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов в Братиславі.