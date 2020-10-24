Українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу

Українки Маргарита Дорошенко, Вікторія Черненко та Олександра Суманєєва стали переможницями в різних ростових категоріях на чемпіонаті світу серед юніорів з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов у румунському місті Клуж-Напока.

Киянка Олександра Суманєєва стала першою в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 21 до 23 років до 166 см".

Черкаська спортсменка Вікторія Черненко завоювала "золото" в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 16 до 20 років до 160 см".

Маргариті Дорошенко з Донецької області не було рівних у відкритій зрiстовiй категорії фітнесу серед юніорок віком від 21 до 23 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов в Братиславі.