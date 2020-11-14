Українські гандболістки влаштували масову бійку "стінка на стінку". Відео

Гандболістки херсонської "Дніпрянки" і миколаївського "Реала" влаштували масову бійку в матчі 5-го туру чемпіонату України в Суперлізі.

За рахунку 27:24 на користь господарів, розігруюча "Реала" Христина Бабiй жорстко зіграла з лінійною "Дніпрянки" Кароліною Савченко. 26-річна гандболістка з Херсона не витримала і зарядила м'ячем в опонентку.

На захист одноклубниці кинулася Світлана Аксьонова. Після цього на паркеті почалася бійка, до якої потім підключився і тренерський штаб команд.

У підсумку судді видалили і Аксьонову і Савченко. Зустріч завершилася з рахунком 30:28 на користь "Дніпрянки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравці "Сокола" і "Льодяних Волков" влаштували масову бійку в третьому періоді київського дербі в чемпіонаті України з хокею УХЛ Паріматч.