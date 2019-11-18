Українські дзюдоїстки виграли три золоті медалі на Кубку Європи

Кадетська збірна України з дзюдо стала однією з найкращих на Кубку Європи у Дьорі (Угорщина). Молоді українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на цих змаганнях.
Кадетська збірна України з дзюдо
Федерація дзюдо України
Про це повідомляє пресслужба Федераціії дзюдо України.
Вперше одразу три золоті нагороди здобули дівчата, всі – вихованки ДЮСШ "Юний Спартаківець" (Київ).
З найвищими нагородами повертаються додому Ія Кучава (вагова категорія 52 кг), Яна Зінченко (57 кг) та Юлія Курченко (70 кг).
Друге місце посіли: Данило Токар (60 кг, Київ), Ростислав Бережний (66 кг, Дніпро), Єлизавета Литвиненко (70 кг, Дніпропетровська обл.).
Бронзові медалі здобули: Гагік Мартиросян (50 кг, Київ), Данило Кулінич (55 кг, Одеса), Євген Гончарко (66 кг, Одеська), Назар Кулєшов (66 кг, Одеська обл.).
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Дар'я Білодід з історичним рекордом вдруге поспіль виграла чемпіонат світу з дзюдо.
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