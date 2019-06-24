Українська зірка легкої атлетики несподівано знявся з Європейських ігор-2019: що сталося

Зоряний український стрибун у висоту Богдан Бондаренко прийняв рішення не виходити в сектор у півфіналі командних змагань на Європейських іграх-2019.
Як заявив легкоатлет в коментарі XSPORT, він мав проблеми зі здоров'ям ще під час індивідуальних змагань, де Бондаренко виборов бронзову медаль. Богдан показав результат в 2,21 метра, не зумівши двічі взяти "золоту" висоту 2,28 м.
Богдан Бондаренко
У підсумку, Бондаренко не прийме участь в командних змаганнях, а його місце займе Андрій Проценко, який разом з командою знаходиться в Мінську. Відзначимо, що Богдан потрапив до складу збірної в останній момент, після того, як набрав змагальну форму, а Дмитро Дем'янюк отримав травму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук встановили рекорд Європейських ігор, при цьому не зумівши пробитися до фіналу змішаних командних змагань.
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