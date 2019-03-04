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Українська стрибунка стала віце-чемпіонкою Європи

3.7тЧитати матеріал російською

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи, який відбувався у шотландському місті Глазго.

Такий результат їй приніс успішний стрибок, під час якого їй підкорилася висота 1,99 метра.

"Срібний" стрибок Юлії Левченко

"Срібний" стрибок Юлії Левченко

Разом із Левченко до фіналу також пробилися ще дві українські стрибунки: Катерина Табашник із результатом 1,97 метра стала четвертою, а Ірина Геращенко, взявши висоту 1,94 метра, посіла п'яту позицію.

Переможницею в цьому виді стала Марія Ласіцкене з Росії, яка показала результат 2,01 м. "Бронза" у спортсменки з Литви Айрін Пальшіте — 1,97 м.

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