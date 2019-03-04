Українська стрибунка стала віце-чемпіонкою Європи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи, який відбувався у шотландському місті Глазго.

Такий результат їй приніс успішний стрибок, під час якого їй підкорилася висота 1,99 метра.

"Срібний" стрибок Юлії Левченко

Разом із Левченко до фіналу також пробилися ще дві українські стрибунки: Катерина Табашник із результатом 1,97 метра стала четвертою, а Ірина Геращенко, взявши висоту 1,94 метра, посіла п'яту позицію.

Переможницею в цьому виді стала Марія Ласіцкене з Росії, яка показала результат 2,01 м. "Бронза" у спортсменки з Литви Айрін Пальшіте — 1,97 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з легкої атлетики виборола три золоті медалі на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз (передмістя Парижа).

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