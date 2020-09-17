Українська легкоатлетка здобула "золото", встановивши рекорд на турнірі в Чехії

Українська легкоатлетка Оксана Окунєва, яка спеціалізується на стрибках у висоту, посіла перше місце на турнірі в Чехії.

Як повідомляється на офіційному сайті, наша спортсменка встановила рекорд змагань, підкоривши позначку в 1,86 метра. На другому місці опинилася представниця острова Сент-Люсія Леверн Спенсер, яка також зуміла стрибнути на 1,86 м, але стала другою через більшу кількість спроб. Третю позицію посіла українка Юлія Чумаченко. Їй вдалося підкорити висоту 1,84 м.

Зазначимо, що Окунєва є учасницею Олімпіади-2016 і семикратною чемпіонкою України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Левченко, яка також спеціалізується на стрибках у висоту, виграла турнір у Хорватії.

Крім того, на престижних змаганнях у Німеччині українки Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли весь п'єдестал.