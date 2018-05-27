Українська гімнастка взяла три "золота" на Кубку світу

17-річна українка Діана Варінская викликала справжній фурор на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який пройшов в Хорватії. В Осієке киянка завоювала три золоті медалі, залишивши далеко позаду конкурентів.

Діана Варінская (в центрі)

Варінская стала кращою у вправах на брусах, а також у вільних вправах і вправах на колоді.

Цей успіх дозволив Україні виграти неофіційний медальний залік турніру.

Діана Варінская

Діана Варінская (в центрі)

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися виступами нашої юної красуні.

Нагадаємо, що не так давно українець став віце-чемпіоном світу зі спортивної гімнастики, програвши супернику 0.001 бала .