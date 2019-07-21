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Українки зробили золотий дубль на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики

2.3т Читати матеріал російською

Українки завоювали два "золото" юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить в швецькому Буросі.

Кращими на першості стали стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і метальниця молота Валерія Іваненко.

European Championship U20🥇

Публікація від Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Подолавши з першої спроби 1,92 метра, Магучіх залишилася в секторі сама. Уже в статусі переможниці Ярослава спробувала сили на 2,02 метра - нового світового рекорду U20, однак подолати їх в Буросі не вдалося.

Українки зробили золотий дубль на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики

"У тому, що я не побила світовий рекорд, немає нічого страшного. Звичайно, я хотіла встановити РВ, але я все одно повертаюся додому щасливою", - цитує Ярославу прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Валерія Іваненко вже в другій спробі (65,43 с) вона вийшла в лідери з метання молота і нікому не віддала цю позицію. А в заключній спробі ще й поліпшила цей результат - 65,83 м.

Українки зробили золотий дубль на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики

У п'ятницю золоту медаль в метанні молота Україні приніс Михайло Кохан (18 років). Він відправив снаряд на 84,73 метра, встановивши рекорд ЧЄ U20.

Українки зробили золотий дубль на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики
Михайло Кохан

Михайло Кохан

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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Нагадаємо, що в січні Магучіх оновила власний рекорд Європи U-20 в приміщенні і повторила світовий рекорд U-20 - 1,99 м України - 2,00 метра.

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Тема
легка атлетика
Особи
Ярослава Магучiх Михайло Кохан
Місце
Швеція Бурос
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