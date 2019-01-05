Українки пробилися на чемпіонат Європи-2019 з волейболу

Українські волейболістки вибороли право представляти країну на чемпіонаті Європи-2019. Перемога над гостями з Чорногорії з рахунком 3:0 гарантувала нашим спортсменкам друге місце у відбірковій групі.

Незважаючи на запеклу боротьбу, українкам вистачило трьох сетів, щоб здолати своїх суперниць у матчі 5 січня з рахунком 25:22, 25:21, 25:21.

Таким чином Україна з дев'ятьма очками посіла друге місце в групі С, випередивши черногорок на три очки. Попереду у наших волейболісток заключний матч відбору проти Норвегії, однак навіть у разі поразки за результатами очних зустрічей збірна України не втратить другий рядок.

Лідером групи С є Греція, яка виграла всі чотири матчі кваліфікації.

Фінальна частина Євро-2019 пройде з 23 серпня по 8 вересня нинішнього року. Змагання приймуть чотири країни - Туреччина, Польща, Угорщина і Словаччина.

Чорногорія - Україна Федерація волейболу України

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини континентальної першості-2019. У заключному матчі відбору команда Горана Бошковича поступилася на виїзді чинним чемпіонам Європи, другий команді світу, збірної Іспанії – 71:84, але здобула путівку на Євробаскет.