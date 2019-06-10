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Українська стрибунка з рекордом виграла турнір у Німеччині

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Українська легкоатлетка Ірина Геращенко на турнірі International Pfingstsportfes у німецькому місті Релінген-Зірсбург встановила новий особистий рекорд в стрибках у висоту і завоювала золоту медаль.

Наша спортсменка одразу на 4 сантиметри покращила своє колишнє досягнення і з результатом 1,99 метра стала переможницею змагань.

Бронзову нагороду також завоювала стрибунка з України. Юлії Чумаченко підкорилася висота на позначці 1,92 сантиметра.

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Серед чоловіків одразу двоє представників України піднялися на п'єдестал пошани. Віктор Лонський і Андрій Проценко обидва подолали планку на висоті 2,22 сантиметра. Срібна нагорода дісталася Лонському, який використав меншу кількість спроб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Юлія Левченко здобула бронзову медаль в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в італійському Римі. Для нашої спортсменки ця нагорода стала першою в кар'єрі на змаганнях подібного рівня.

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