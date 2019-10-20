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20 жовтня • оновлено в 10:51
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Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Українка виграла чемпіонат світу з веслування
Наша співвітчизниця стала чотирикратною чемпіонкою
1.2т Читати матеріал російською

Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні.

Українка виграла чемпіонат світу з веслування

22-річна каноістка з Енергодара Запорізької області стала кращою на дистанції 14,5 км, подолавши її за 1:19.30,84, повідомляє прес-служба Федерації каное України.

Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Людмила не знає поразок в марафонах з 2017 року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи і одну на чемпіонаті світу.

Українка виграла чемпіонат світу з веслування

"Чесно кажучи, на далеких дистанціях іноді буває трохи нудно. Але жіноче каное прогресує, тому що в останні роки число змагаються жінок майже подвоїлася, і це хороший знак. Я хочу залишатися чемпіоном світу якомога довше. Мій тренер каже, що я повинна прагнути ще на 10 або навіть 15 років. в Україні я досить знаменита, і мене впізнають, але марафон там не так відомий. Я хотів би показати українцям, що це дуже складний, але в той же час дуже захоплюючий вид спорту", - прокоментувала свій успіх спортсменка.

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Україна завоювала 11 медалей на Кубку світу з веслування

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні цього року українські веслувальники завоювали дві срібні медалі на Європейських іграх-2019 , які проходили в Мінську.

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Тема
веслування
Особа
Людмила Бабак
Місце
Китай
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