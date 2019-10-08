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9 жовтня • оновлено в 05:30
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Українка після ампутації ноги встановила неймовірний рекорд

3.2т Читати матеріал російською

Українська тенісистка Тетяна Воротиліна пробігла марафон у Києві (Wizz Air Kyiv City Marathon) з протезом на нозі й встановила рекорд України.

Тетяна Воротиліна

Тетяна Воротиліна

Wizz Air Kyiv City Marathon

Спортсменка подолала дистанцію 42,195 км за 5 годин 22 хвилини. Вона стала першою в Україні, хто пробіг марафон на протезі.

"Це було цікаво! І я це зробила! 42,195 км! Wizz Air Kyiv City Marathon! Рекорд України! Сьогодні свідомо побігла сама. І це був дійсно мій забіг. Із кайфом 19 км, легкістю — 20, слизькими спусками, сильним болем (із 24 км), сльозами (26, 27, 32, 33, 34, 35...) і неймовірною силою (із 40)! Повною мірою насолодилася стражданнями й болем. І отримала максимум задоволення. Ти можеш усе, в що здатний повірити твій мозок!" — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Тетяна Воротиліна

Тетяна Воротиліна

Facebook

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У серпні 2015 року Тетяна Воротиліна потрапила у ДТП у Таїланді, сильно пошкодивши праву ногу. Перед нею був вибір: залишити ногу, але ходити все життя на милицях, або зважитися на ампутацію й отримати шанс продовжувати займатися спортом із протезом. Вона вибрала другий варіант, незважаючи на те, що багато лікарів відмовляли її від цього кроку.

Тетяна Воротиліна після участі к Wizz Air Kyiv City Marathon

Тетяна Воротиліна після участі к Wizz Air Kyiv City Marathon

Facebook

Тетяна Воротиліна

Тетяна Воротиліна

Facebook

У підсумку після страшної аварії спортсменка, незважаючи на протез, повернулася в теніс, а також зайнялася танцями і бігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська встановила рекорд у світовому рейтингу.

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Місце
Україна Київ
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