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15 березня • оновлено в 14:23
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Українка Марина Мороз в переможному бою встановила рекорд UFC

Українка Марина Мороз в переможному бою встановила рекорд UFC
Поєдинок тривав усі три раунди
1.6т Читати матеріал російською

Українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) здобула ефектну перемогу на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.

Поєдинок проти місцевої спортсменки Майри Буено Сілви (5-0) закінчився перемогою 28-річної уродженки Вільногірська одноголосним рішенням суддів: 29-28, 29-28, 29-28.

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Today we took this victory. I want to thank my team for their support and care , it helped me to take this victory ❤️ @parrumpaatt @andersonfrancamt @alexdavismma I'm happy to train in best gym @americantopteam @mikeyrod_fight_science @conansilveira @danlambertatt 💪thanks to my partners who helped me prepare for a fight #ironlady #ufc #ukrainegirl #att #teammoroz

Публікація від Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

У цьому поєдинку наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі - 139. Крім того, UFC нагородив Мороз і Сілву бонусами, як учасниць "Боя вечора".

Марина Мороз (в чорних шортах)

Марина Мороз (в чорних шортах)

Марина Мороз (в чорних шортах)

Марина Мороз (в чорних шортах)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дівчина-боєць MMA Алена Рассохина (12-4) на турнірі WWFC 15 завоювала чемпіонський титул у вазі до 48 кг.

29-річна Дніпрянка больовим прийомом перемогла в першому раунді бразильянку Елеіну Лілу (7-8).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
UFC MMA
Особа
Марина Мороз
Місце
Бразилія
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Какие красотки эти трансгендеры!
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