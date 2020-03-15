Українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) здобула ефектну перемогу на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.
Поєдинок проти місцевої спортсменки Майри Буено Сілви (5-0) закінчився перемогою 28-річної уродженки Вільногірська одноголосним рішенням суддів: 29-28, 29-28, 29-28.
Марина Мороз
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Today we took this victory. I want to thank my team for their support and care , it helped me to take this victory ❤️ @parrumpaatt @andersonfrancamt @alexdavismma I'm happy to train in best gym @americantopteam @mikeyrod_fight_science @conansilveira @danlambertatt 💪thanks to my partners who helped me prepare for a fight #ironlady #ufc #ukrainegirl #att #teammoroz
У цьому поєдинку наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі - 139. Крім того, UFC нагородив Мороз і Сілву бонусами, як учасниць "Боя вечора".
Марина Мороз (в чорних шортах)
Марина Мороз (в чорних шортах)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дівчина-боєць MMA Алена Рассохина (12-4) на турнірі WWFC 15 завоювала чемпіонський титул у вазі до 48 кг.
29-річна Дніпрянка больовим прийомом перемогла в першому раунді бразильянку Елеіну Лілу (7-8).
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