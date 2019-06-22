ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Українка Білодід завоювала "золото" Європейських ігор, перемігши росіянку

4.1тЧитати матеріал російською

Дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола першу медаль для України на II Європейських іграх, які стартували 21 червня в Мінську.

Президент Федерації дзюдо України Роман Насiров привітав Дар'ю з розкішною перемогою.

Українка Білодід завоювала "золото" Європейських ігор, перемігши росіянку

У вирішальній сутичці вагової категорії до 48 кг 18-річна киянка була сильнішою за Ірину Долгову з Росії, провівши ваза-арі.

Українка Білодід завоювала "золото" Європейських ігор, перемігши росіянку

Дар'яБілодід

Дар'яБілодід

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Дарина в 1/8 фіналу розібралася іппоном з 32-річною угоркою Евою Чернівецька, а в чвертьфіналі перемогла француженку Мелані Клеман.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ФДУ

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ФДУ

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ФДУ

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ФДУ

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ФДУ

У півфінальній сутичці з бронзовою призеркою Євро-2018, сербкою Міліков Ніколіч, українка дозволила провести ваза-арі, але все ж перемогла іппоном.

Новини
Українi влаштували овації на відкритті Європейських ігор-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід у вересні виграла дорослий чемпіонат світу у ваговій категорії до 48 кілограмів, ставши наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "дзюдо" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Gamon Slavik
Gamon Slavik
Молодец,так держать!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Кошкина Лидия
Кошкина Лидия
Oгрoмное cпaсибо тем, ктo показал мнe этoт прекpасный сайт mekhosec.com/a4cs2dn Пpостo пройдя oпроc полyчила почти полугодовyю зaрплaту)) Пользyйтeсь, покa еще еcть возмoжнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel