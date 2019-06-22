Українка Білодід завоювала "золото" Європейських ігор, перемігши росіянку

Дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола першу медаль для України на II Європейських іграх, які стартували 21 червня в Мінську.

Президент Федерації дзюдо України Роман Насiров привітав Дар'ю з розкішною перемогою.

У вирішальній сутичці вагової категорії до 48 кг 18-річна киянка була сильнішою за Ірину Долгову з Росії, провівши ваза-арі.

Дар'яБілодід

Дар'я Білодід

Дарина в 1/8 фіналу розібралася іппоном з 32-річною угоркою Евою Чернівецька, а в чвертьфіналі перемогла француженку Мелані Клеман.

Дар'я Білодід ФДУ

Дар'я Білодід ФДУ

Дар'я Білодід ФДУ

Дар'я Білодід ФДУ

Дар'я Білодід ФДУ

У півфінальній сутичці з бронзовою призеркою Євро-2018, сербкою Міліков Ніколіч, українка дозволила провести ваза-арі, але все ж перемогла іппоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід у вересні виграла дорослий чемпіонат світу у ваговій категорії до 48 кілограмів, ставши наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

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