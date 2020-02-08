Українка Білодід виграла супертурнір у Парижі, перемігши чемпіонку світу

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль у ваговій категіорії до 48 кг на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога.

На офіційній сторінці змагань у Twitter привітали нашу спортсменку із "золотом".

Дар'я Білодід

На шляху до фіналу Білодід здолала Ка-Лі Вон із Гонконгу, Марен Жиї та Ширін Буклі з Франції та Ю Чжон-Кан із Південної Кореї. На рахунку 19-річної українки 18 перемог поспіль. Її остання поразка датується 29 березня 2019 року, коли вона програла фінал Гран-прі у Тбілісі француженці Мелані Клеман.

Результати турніру по дзюдо серії Grand Slam у Парижі

Інша представниця нашої країни Анна Шурова посіла сьоме місце у ваговій категорії до 52 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Дар'я Білодід увійшла в топ-15 найкращих спортсменок 2019 року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

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