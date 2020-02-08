Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Українка Білодід виграла супертурнір у Парижі, перемігши чемпіонку світу

12.2т
Читати матеріал російською

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль у ваговій категіорії до 48 кг на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога.

На офіційній сторінці змагань у Twitter привітали нашу спортсменку із "золотом".

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

На шляху до фіналу Білодід здолала Ка-Лі Вон із Гонконгу, Марен Жиї та Ширін Буклі з Франції та Ю Чжон-Кан із Південної Кореї. На рахунку 19-річної українки 18 перемог поспіль. Її остання поразка датується 29 березня 2019 року, коли вона програла фінал Гран-прі у Тбілісі француженці Мелані Клеман.

Результати турніру по дзюдо серії Grand Slam у Парижі

Результати турніру по дзюдо серії Grand Slam у Парижі

Інша представниця нашої країни Анна Шурова посіла сьоме місце у ваговій категорії до 52 кг.

Новини
"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Дар'я Білодід увійшла в топ-15 найкращих спортсменок 2019 року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "дзюдо" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
64
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Красава. Слава Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Uxmal Leo
Uxmal Leo
Обоз, ее фамилия Билодид
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Красава, Дашка!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги