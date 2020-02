Українка Білодід виграла супертурнір у Парижі, перемігши чемпіонку світу

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль у ваговій категіорії до 48 кг на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога.

На офіційній сторінці змагань у Twitter привітали нашу спортсменку із "золотом".

After a long and tough day @DariaBilodid still manages to come out on top - Gold for Ukraine! #JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France

© ️ IJF Media Team - Robin Willingham pic.twitter.com/hsgWRJSPBR