Українка Білодід виграла супертурнір у Парижі, перемігши чемпіонку світу

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль у ваговій категіорії до 48 кг на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога.
На офіційній сторінці змагань у Twitter привітали нашу спортсменку із "золотом".
Дар'я Білодід
After a long and tough day @DariaBilodid still manages to come out on top - Gold for Ukraine! #JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France- #JudoParis 🥋 (@Judo) February 8, 2020
© ️ IJF Media Team - Robin Willingham pic.twitter.com/hsgWRJSPBR
На шляху до фіналу Білодід здолала Ка-Лі Вон із Гонконгу, Марен Жиї та Ширін Буклі з Франції та Ю Чжон-Кан із Південної Кореї. На рахунку 19-річної українки 18 перемог поспіль. Її остання поразка датується 29 березня 2019 року, коли вона програла фінал Гран-прі у Тбілісі француженці Мелані Клеман.
Результати турніру по дзюдо серії Grand Slam у Парижі
Інша представниця нашої країни Анна Шурова посіла сьоме місце у ваговій категорії до 52 кг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Дар'я Білодід увійшла в топ-15 найкращих спортсменок 2019 року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).
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