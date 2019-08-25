Українка Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу в категорії до 48 кілограм, який проходить в Токіо.

Дар'я Білодід

У фіналі 18-річна киянка здолала місцеву фаворитку Фуну Тонако. Єдиний бал українці приніс один ваза-арі в середині вирішальний дуелі.

@Sporting_CP campeão mundial de judô. Bilodid 18 anos. Ela é fenomenal !!!!! A note aí @romanoolimpico pic.twitter.com/z176z0kjd4 - edu (@lepcs) August 25, 2019

Президент Федерації дзюдо України Роман Насиров привітав українку з повторенням минулорічного досягнення.

Дар'я Білодід

Нагадаємо, Дар'я Білодід в 2018 році виграла чемпіонат світу в Баку, ставши наймолодшою переможницею світової першості в історії дзюдо. У тому фіналі Дарина також перемогла Тонако.

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