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Українка Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо

Українка Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо
Наша співвітчизниця перемогла в олімпійському Токіо
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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла чемпіонат світу в категорії до 48 кілограм, який проходить в Токіо.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

У фіналі 18-річна киянка здолала місцеву фаворитку Фуну Тонако. Єдиний бал українці приніс один ваза-арі в середині вирішальний дуелі.

Українка Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо

Президент Федерації дзюдо України Роман Насиров привітав українку з повторенням минулорічного досягнення.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

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Нагадаємо, Дар'я Білодід в 2018 році виграла чемпіонат світу в Баку, ставши наймолодшою переможницею світової першості в історії дзюдо. У тому фіналі Дарина також перемогла Тонако.

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Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
Місце
Японія Токіо
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