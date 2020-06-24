Український боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Доскальчук проведе бій з росіянином Тагіром Уланбековим на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Поєдинок пройде в ніч на 19 липня на "бійцівському острові" в Абу-Дабі. Для обох спортсменів виступ стане дебютним у рамках промоушена, йдеться в офіційному Instagram UFC Russia.

В активі бійців по десять перемог і одній поразці на професійному рівні в MMA. Обидва раніше виступали в російських промоушенах: 29-річний Уланбеков в GFC і Fight Nights Global, а 30-річний Доскальчук - в M-1 Global.

Українець з UFC проведе бій з росіянином на "бійцівському острові" Instagram UFC Russia

"Бійцівський острів", на якому пройде серія турнірів UFC являє собою штучний острів Яс, розташований неподалік від міжнародного аеропорту Абу-Дабі. Площа острова, побудованого в 2009 році за 36 мільярдів доларів, становить 25 квадратних кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Доскальчук захистив пояс чемпіона M-1 Global в легкому дивізіоні, здобувши перемогу над казахом Арманом Ашимовим (8-3-1).