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22 жовтня • оновлено в 16:04
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Українець став чемпіоном світу з тайського боксу

1.5т Читати матеріал російською

Українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай (тайський бокс). Він здобув перемогу у 5-раундовому протистоянні з ірландцем Раяном Шиєном.

Андрій Мезенцев (ліворуч) – чемпіон світу з муай-тай

Андрій Мезенцев (ліворуч) – чемпіон світу з муай-тай

instagram.com/ukrainemuaythai

Бій за титул за версією організації ISKA у легкій вазі відбувся у місті Корк (Ірландія). Як повідомляє 24tv.ua, у третьому раунді під час запеклої боротьби суперники вилетіли з рингу, але повернулися без пошкоджень і продовжили поєдинок.

У підсумку український спортсмен здобув перемогу рішенням суддів і завоював пояс чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 17-річний українець Владислав Єременко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які відбувалися у Бангкоку.

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Місце
Ірландія Корк
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