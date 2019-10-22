Українець став чемпіоном світу з тайського боксу

Українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай (тайський бокс). Він здобув перемогу у 5-раундовому протистоянні з ірландцем Раяном Шиєном.

Андрій Мезенцев (ліворуч) – чемпіон світу з муай-тай instagram.com/ukrainemuaythai

Бій за титул за версією організації ISKA у легкій вазі відбувся у місті Корк (Ірландія). Як повідомляє 24tv.ua, у третьому раунді під час запеклої боротьби суперники вилетіли з рингу, але повернулися без пошкоджень і продовжили поєдинок.

У підсумку український спортсмен здобув перемогу рішенням суддів і завоював пояс чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 17-річний українець Владислав Єременко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які відбувалися у Бангкоку.

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