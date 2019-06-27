Україна завоювала шосте "золото" Європейських ігор-2019

Українські байдарочниці Марія Повх і Людмила Кукліновська завоювали золоті медалі Європейських ігор-2019, які в ці дні проходять в Мінську.

Наші співвітчизниці стали кращими в запливі байдарок-двійок на 200 метрів. Український дует подолав дистанцію за 44,781 секунди, випередивши суперниць з Німеччини та Білорусі. При цьому варто відзначити, що на старті заїзду Повх і Кукліновська займали передостаннє місце, однак потім феноменальним ривком обійшли всіх учасників запливу.

Це "золото" стало шостим для України на Європейських іграх в Мінську. Нагорода Марії та Людмила дозволила нашій країні повернутися до топ-3 медального заліку змагань. На рахунку українців тепер шість золотих, 10 срібних і сім бронзових нагород.

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