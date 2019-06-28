Україна завоювала ще два "золота" Європейських ігор, вигравши унікальну гонку

Українка Юлія Ткач завоювала "золото" в змаганнях по боротьбі Європейських ігор-2019, які в ці дні проходять в Мінську.

У фінальній сутичці наша співвітчизниця, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг, здобула перемогу над менш досвідченою представницею Азербайджану 25-річною Ельмірою Гамбаровою.

Ткач зробила ставку на захист і не дозволила нічого зробити суперниці. У першому періоді українка отримала 2 бали за переворот, а в другому додала ще стільки ж, грамотно провівши контратаку.

В останні дві хвилини періоду Ткач спокійно нав'язала в'язку боротьбу і не дала нічого зробити Гамбарова, щоб врятувати становище. Ткач принесла збірній України перше "золото" Європейських ігор-2019 в боротьбі.

Крім того, чемпіонками змагань стала збірна України з легкої атлетики в комбінованій естафеті переслідування (дисципліна – нова динамічна легка атлетика). Наша команда випередила представників Німеччини та Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України піднялася в медальному заліку Європейських ігор.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал