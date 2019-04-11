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Україна завоювала перше "золото" чемпіонату Європи з боротьби

1.2тЧитати матеріал російською

Українка Оксана Лівач завоювала "золото" чемпіонату Європи з вільної боротьби, який із 8 по 14 квітня проходить у столиці Румунії, Бухаресті.

У фінальнiй сутичцi вагової категорії до 50 кг 21-річна уродженка Долина (Івано-Франківська обл) на останніх секундах здолала болгарську спортсменку Міглену Селішку.

На шляху до фіналу наша співвітчизниця по черзі перемогла представницю Азербайджану Туркан Насiрову та туркеню Евін Демірхан.

Ця нагорода стала першим "золотом" для нашої команди на континентальній першості і третьою в загальному заліку. Раніше бронзові медалі завоювали Василь Шуптар і Олександр Хоцяновський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Семен Новіков завоював золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів не старше 23 років, який проходив у Бухаресті (Румунія). Наш спортсмен став найкращим у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.

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Тема
вільна боротьба
Місце
РумуніяБухарест
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А агрессор уже два...
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Юг Руси
Юг Руси
В АТО её, с "сепарами" бороться
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