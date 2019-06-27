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Україна взяла сьому золоту медаль на Європейських іграх-2019

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Українська велогонщиця Анна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор-2019, які в ці дні проходять в Мінську.

Анна Соловей

Анна Соловей

НОК України

У гонці за очками на 25 км, де брали участь представниці 17 країн, наша спортсменка подарувала Україні сьоме "золото" в загальному заліку.

Вигравши два проміжних фініші і заробивши коло переваги, Анна в результаті набрала 30 очок і таким чином випередила найближчу суперницю вірний Ебергардт з Австрії, яка в підсумку і стала віце-чемпіонкою, набравши 27 очок. Бронзова нагорода дісталася чешці Ярміли Махачової.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога українського боксера Олександра Хижняка над суперником з Криму, який зрадив нашу країну, викликала справжню істерику в Росії.

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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