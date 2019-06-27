Україна взяла сьому золоту медаль на Європейських іграх-2019

Українська велогонщиця Анна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор-2019, які в ці дні проходять в Мінську.

Анна Соловей НОК України

У гонці за очками на 25 км, де брали участь представниці 17 країн, наша спортсменка подарувала Україні сьоме "золото" в загальному заліку.

Вигравши два проміжних фініші і заробивши коло переваги, Анна в результаті набрала 30 очок і таким чином випередила найближчу суперницю вірний Ебергардт з Австрії, яка в підсумку і стала віце-чемпіонкою, набравши 27 очок. Бронзова нагорода дісталася чешці Ярміли Махачової.

Урааа! Золото у велотреку !!! 🥇🚴♀️



💛💙Українка Ганна Соловей становится чемпіонкою ІІ Європейськіх ігор у гонці за очками.



Круто! Вітаємо !!! 👍👍👍 @ Minsk2019BY pic.twitter.com/eqKjjnsWOx - НОК України (@OlympicUA) 27 червня 2019 р

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