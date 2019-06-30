Україна увійшла в топ-3 за підсумками Європейських ігор-2019

Збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

В активі наших спортсменів 51 нагорода - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. На другій сходинці розташувалася збірна Білорусі. Команда Російської Федерації стала першою.

золото срібло бронза всього 1 Російська Федерація 44 23 42 109 2 Білорусь 24 16 29 69 3 Україна 16 17 18 51 4 Італія 13 15 13 41 5 Нідерланди 9 13 7 29 6 Німеччина 7 6 13 26 7 Грузія 6 10 14 30 8 Франція 6 9 13 28 9 Великобританія 6 9 8 23 10 Азербайджан 5 10 13 28 11 Вірменія 5 3 3 11 12 Іспанія 5 2 6 13 13 Угорщина 4 6 9 19 14 Бельгія 4 1 1 6 14 Словенія 4 1 1 6 16 Болгарія 3 7 8 18 17 Португалія 3 6 6 15 18 Швейцарія 3 3 4 10 19 Ізраїль 3 3 1 7 20 Греція 3 2 4 9 21 Данія 3 2 3 8 22 Польща 3 1 10 14 23 Швеція 3 1 4 8 24 Туреччина 2 6 7 15 25 Чехія 2 5 6 13 26 Румунія 2 3 5 10 27 Латвія 2 3 2 7 28 Хорватія 2 1 5 8 29 Литва 2 1 0 3 30 Фінляндія 2 0 1 3 31 Австрія 1 2 4 7 31 Ірландія 1 2 4 7 33 Сербія 1 2 3 6 34 Косово 1 1 1 3 35 Естонія 0 2 3 5 36 Молдова 0 1 4 5 37 Словаччина 0 1 3 4 38 Люксембург 0 1 2 3 39 Боснія і Герцеговина 0 1 0 1 39 Кіпр 0 1 0 1 39 Чорногорія 0 1 0 1

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Станіслав Горуна – карате, перемога в куміте до 75 кг НОК України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали новий талісман збірної Росії на Європейських іграх. Створення з "берізкою в ж * пе" викликало справжню істерику в мережі.

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