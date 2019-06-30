Україна увійшла в топ-3 за підсумками Європейських ігор-2019

Збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.
В активі наших спортсменів 51 нагорода - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. На другій сходинці розташувалася збірна Білорусі. Команда Російської Федерації стала першою.
|
золото
|
срібло
|
бронза
|
всього
|1
|Російська Федерація
|
44
|
23
|
42
|
109
|2
|Білорусь
|
24
|
16
|
29
|
69
|3
|Україна
|
16
|
17
|
18
|
51
|4
|Італія
|
13
|
15
|
13
|
41
|5
|Нідерланди
|
9
|
13
|
7
|
29
|6
|Німеччина
|
7
|
6
|
13
|
26
|7
|Грузія
|
6
|
10
|
14
|
30
|8
|Франція
|
6
|
9
|
13
|
28
|9
|Великобританія
|
6
|
9
|
8
|
23
|10
|Азербайджан
|
5
|
10
|
13
|
28
|11
|Вірменія
|
5
|
3
|
3
|
11
|12
|Іспанія
|
5
|
2
|
6
|
13
|13
|Угорщина
|
4
|
6
|
9
|
19
|14
|Бельгія
|
4
|
1
|
1
|
6
|14
|Словенія
|
4
|
1
|
1
|
6
|16
|Болгарія
|
3
|
7
|
8
|
18
|17
|Португалія
|
3
|
6
|
6
|
15
|18
|Швейцарія
|
3
|
3
|
4
|
10
|19
|Ізраїль
|
3
|
3
|
1
|
7
|20
|Греція
|
3
|
2
|
4
|
9
|21
|Данія
|
3
|
2
|
3
|
8
|22
|Польща
|
3
|
1
|
10
|
14
|23
|Швеція
|
3
|
1
|
4
|
8
|24
|Туреччина
|
2
|
6
|
7
|
15
|25
|Чехія
|
2
|
5
|
6
|
13
|26
|Румунія
|
2
|
3
|
5
|
10
|27
|Латвія
|
2
|
3
|
2
|
7
|28
|Хорватія
|
2
|
1
|
5
|
8
|29
|Литва
|
2
|
1
|
0
|
3
|30
|Фінляндія
|
2
|
0
|
1
|
3
|31
|Австрія
|
1
|
2
|
4
|
7
|31
|Ірландія
|
1
|
2
|
4
|
7
|33
|Сербія
|
1
|
2
|
3
|
6
|34
|Косово
|
1
|
1
|
1
|
3
|35
|Естонія
|
0
|
2
|
3
|
5
|36
|Молдова
|
0
|
1
|
4
|
5
|37
|Словаччина
|
0
|
1
|
3
|
4
|38
|Люксембург
|
0
|
1
|
2
|
3
|39
|Боснія і Герцеговина
|
0
|
1
|
0
|
1
|39
|Кіпр
|
0
|
1
|
0
|
1
|39
|Чорногорія
|
0
|
1
|
0
|
1
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали новий талісман збірної Росії на Європейських іграх. Створення з "берізкою в ж * пе" викликало справжню істерику в мережі.
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