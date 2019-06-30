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Україна увійшла в топ-3 за підсумками Європейських ігор-2019

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Збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

В активі наших спортсменів 51 нагорода - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. На другій сходинці розташувалася збірна Білорусі. Команда Російської Федерації стала першою.

золото
срібло
бронза
всього
1 Російська Федерація
44
23
42
109
2 Білорусь
24
16
29
69
3 Україна
16
17
18
51
4 Італія
13
15
13
41
5 Нідерланди
9
13
7
29
6 Німеччина
7
6
13
26
7 Грузія
6
10
14
30
8 Франція
6
9
13
28
9 Великобританія
6
9
8
23
10 Азербайджан
5
10
13
28
11 Вірменія
5
3
3
11
12 Іспанія
5
2
6
13
13 Угорщина
4
6
9
19
14 Бельгія
4
1
1
6
14 Словенія
4
1
1
6
16 Болгарія
3
7
8
18
17 Португалія
3
6
6
15
18 Швейцарія
3
3
4
10
19 Ізраїль
3
3
1
7
20 Греція
3
2
4
9
21 Данія
3
2
3
8
22 Польща
3
1
10
14
23 Швеція
3
1
4
8
24 Туреччина
2
6
7
15
25 Чехія
2
5
6
13
26 Румунія
2
3
5
10
27 Латвія
2
3
2
7
28 Хорватія
2
1
5
8
29 Литва
2
1
0
3
30 Фінляндія
2
0
1
3
31 Австрія
1
2
4
7
31 Ірландія
1
2
4
7
33 Сербія
1
2
3
6
34 Косово
1
1
1
3
35 Естонія
0
2
3
5
36 Молдова
0
1
4
5
37 Словаччина
0
1
3
4
38 Люксембург
0
1
2
3
39 Боснія і Герцеговина
0
1
0
1
39 Кіпр
0
1
0
1
39 Чорногорія
0
1
0
1

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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