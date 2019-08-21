Україна назвала склад на чемпіонат світу з дзюдо

З 25 серпня по 1 вересня в Токіо відбудеться 33-й чемпіонат світу з дзюдо. У змаганнях візьмуть участь близько 900 спортсменів, що представляють 149 країн.
Тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної збірної для участі в ЧС. За медалі першості планети поборються 10 спортсменів, повідомляє прес-служба ФДУ.
Дар'я Білодід
Міжнародна федерація дзюдо
чоловіки:
60 кг – Артем Лесюк
66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов
73 кг – Артем Хомула
90 кг – Кеджау Ньябалі
жінки:
48 кг – Дар'я Білодід, Марина Черняк
57 кг – Марія Скора
78+ кг – Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова
Варто відзначити, що звання чемпіонки світу в Токіо буде захищати зоряна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка рік тому на світовому форумі в Баку виграла золото. Ще одна медаль в України тоді була в активі Георгія Зантараї, який завоював бронзу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі було прийнято рішення про початок роботи Центру олімпійської підготовки з дзюдо.
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