Україна назвала склад на чемпіонат світу з дзюдо

З 25 серпня по 1 вересня в Токіо відбудеться 33-й чемпіонат світу з дзюдо. У змаганнях візьмуть участь близько 900 спортсменів, що представляють 149 країн.

Тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної збірної для участі в ЧС. За медалі першості планети поборються 10 спортсменів, повідомляє прес-служба ФДУ.

Дар'я Білодід Міжнародна федерація дзюдо

чоловіки:

60 кг – Артем Лесюк

66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов

73 кг – Артем Хомула

90 кг – Кеджау Ньябалі

жінки:

48 кг – Дар'я Білодід, Марина Черняк

57 кг – Марія Скора

78+ кг – Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова

Варто відзначити, що звання чемпіонки світу в Токіо буде захищати зоряна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка рік тому на світовому форумі в Баку виграла золото. Ще одна медаль в України тоді була в активі Георгія Зантараї, який завоював бронзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі було прийнято рішення про початок роботи Центру олімпійської підготовки з дзюдо.

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