UFC 254: Хабіб розповів, що буде після бою з Гетжі

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов пообіцяв фанатам грандіозний сюрприз після бою з американцем Джастіном Гетжі.

Поєдинок пройде на турнірі UFC 254 24 жовтня, а в інтерв'ю MMAWeekly.com росіянин поділився своїми очікуваннями від події.

"Не думаю, що я завершу кар'єру після цього бою. У нас є пара варіантів, ми подумаємо про це після поєдинку. Президент UFC сказав мені, що після Гетжі він приготував для мене щось особливе. За його словами, у нього для мене є дуже великі пропозиції після цього матчу. Я гарантую вам, що сюрприз – це не Конор і не Сент-П'єр. Але давайте проявимо трохи поваги до Джастіна. Це найкращий титульний бій у легкій вазі в історії ", – сказав Хабіб на прес-конференції в США .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов вперше висловився про завершення кар'єри. Він також прокоментував можливий реванш з Конором МакГрегором.