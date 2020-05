Американський боєць змішаного стилю (MMA) Тоні Фергюсон зазнав сенсаційної поразки вперше за вісім років, поступившись Джастіну Гетжі на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Джексонвіллі, штат Флорида.

36-річний Фергюсон програв технічним нокаутом в п'ятому раунді бою. Гетжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.

Tony Ferguson just got destroyed by Justin Gaethje # UFC249 pic.twitter.com/gGVuBTEYhL