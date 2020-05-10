Американський боєць змішаного стилю (MMA) Тоні Фергюсон зазнав сенсаційної поразки вперше за вісім років, поступившись Джастіну Гетжі на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Джексонвіллі, штат Флорида.

36-річний Фергюсон програв технічним нокаутом в п'ятому раунді бою. Гетжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.

Останній раз Фергюсон програвав в 2012 році. Тоді американець поступився суддівським рішенням співвітчизнику Майклу Джонсону.

Безпрограшна серія Фергюсона налічувала 12 перемог. Це рекорд в його ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в со-головному бою Генрі Сехудо добув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

У ще одній зустрічі француз Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

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