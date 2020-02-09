UFC 247 завершився гучним скандалом: всі подробиці

Поєдинок чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у напівважкій вазі Джона Джонса проти претендента Домініка Рейєса завершився гучним скандалом.

Причиною стало одноголосне рішення суддів віддати перемогу володарю титулу, хоча багато експертів і вболівальники були іншої думки. Навіть глава UFC Дана Вайт зазначив, що Рейєса просто позбавили перемоги.

Джонс – Рейес

"Оцінка бою просто нікудишня. Перед останнім раундом я нарахував 3-1 на користь Рейєса. Мої діти затероризували мене питаннями, що сталося з цим боєм. "Як таке могло статися, тато? Рейєс виграв цей бій". І список незадоволених результатом величезний, люди до сих пір мені пишуть", – заявив Вайт.

Відзначимо, що перевагу претендента доводить і статистика – він викинув на 12 ударів більше, а рл ударах в голову і по корпусу розбив суперника 89-61.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка UFC Валентина Шевченко захистила пояс у найлегшій ваговій категорії, перемігши жорстоким нокаутом американку Кетлін Чукагян.

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