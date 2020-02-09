UFC 247: всі результати

В американському Х'юстоні пройшов другий номерний турнір року Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 247.

Вечір був примітний тим, що на ньому відбулося відразу два чемпіонські поєдинки. У чоловіків у напівважкій вазі Джон Джонс зі складнощами переміг Домініка Рейєса. А у жінок Валентина Шевченко успішно захистила титул найкращої у найлегшій вазі, нокаутувавши Кетлін Чакагян.

Новини Бійці UFC влаштували шоу на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм

UFC 247

Вашій увазі всі результати UFC 247.

Основний кард:

Джон Джонс переміг Домініка Рейєса одноголосним рішенням суддів

Валентина Шевченко перемогла Кетлін Чукагян технічним нокаутом у 3-му раунді

Джастін Тафа переміг Хуана Адамса технічним нокаутом в 1-му раунді

Ден ярмі переміг Мірсада Бектіча роздільним рішенням суддів

Деррік Льюїс переміг Іліра Латіфа одноголосним рішенням суддів

Преліми:

Тревін Джайлс переміг Джеймса Краузе роздільним рішенням суддів

Лорен Мерфі перемогла Андреа Лі роздільним рішенням суддів

Кеос Вільямс переміг Алекса Мороні нокаутом в 1-му раунді

Маріо Баутіста переміг Майлса Джонса технічним нокаутом у 2-му раунді

Ранні преліми:

Джурні Ньюсон переміг Домінго Піларте технічним нокаутом в 1-му раунді

Андре Евелл переміг Джонатана Мартинеза роздільним рішенням суддів

Юссуф Залал переміг Остіна Лонго одноголосним рішенням суддів

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі нокаутом за 43 секунди.

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