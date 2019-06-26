УЄФА заборонив емблему російського клубу в Лізі чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) заборонив московському міні-футбольному клубу КПРФ використовувати логотип в матчах Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні команда, чия емблема повністю відповідає логотипу комуністичної партії, вперше в історії завоювала срібні медалі національної першості.

МФК КПРФ

"Від УЄФА вже надійшов офіційний лист про заборону логотипу, який повністю відповідає логотипу партії. А УЄФА регламентними нормами відокремлює спорт від політики. Тут не треба загострювати увагу саме на комуністичній партії, це стосується всіх випадків, які пов'язані з політикою. МФК КПРФ вже отримав це повідомлення і буде міняти свій логотип", – розповів "Р-Спорт" президент Асоціації міні-футболу Росії (АМФР) Еміль Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА поставив на місце росіян через їх претензій до проведення акцій проти агресії РФ грузинськими футболістами.

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