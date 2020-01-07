Відео нокауту з турніру зі змішаних єдиноборств (ММА) Gorilla Fighting Champioship 17 наробив шуму в інтернеті.
Бій завершився жорстокою кінцівкою після того, як один з бійців притиснув свого супротивника до клітки і вдарив ногою в голову.
"Бууум ... Хто вимкнув світло? Який кривавий удар! Поки його жертва лежала нерухомо, а суддя намагався повернути її до тями, переможець вже святкував свій успіх з уболівальниками", - пишуть ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Квінта Джексоном.
Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився жорстким нокаутом в дебюті зустрічі.
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