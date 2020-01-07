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7 січня • оновлено в 21:13
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Убивчий удар в голову надовго "вимкнув світло" бійцю ММА

1.7т
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Відео нокауту з турніру зі змішаних єдиноборств (ММА) Gorilla Fighting Champioship 17 наробив шуму в інтернеті.

Бій завершився жорстокою кінцівкою після того, як один з бійців притиснув свого супротивника до клітки і вдарив ногою в голову.

"Бууум ... Хто вимкнув світло? Який кривавий удар! Поки його жертва лежала нерухомо, а суддя намагався повернути її до тями, переможець вже святкував свій успіх з уболівальниками", - пишуть ЗМІ.

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Російський боєць ММА переміг нокаутом за мільйон доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Квінта Джексоном.

Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився жорстким нокаутом в дебюті зустрічі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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