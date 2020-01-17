У якій годині бій МакГрегор – Серроне: точний час початку

Ірландський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор через півтора року після бою з Хабібом Нурмагомедовим вперше виступить в октагоні.
В американському Лас-Вегасі на на вечорі UFC 246 ексчемпіон двох вагових категорій битиметься з американцем Дональдом Серроне. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.
КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Поєдинок пройде в суботу, 18 січня, на T-Mobile Arena. Вихід бійців в октагон заплановано на 6:00 за київським і 7:00 за московським часом у неділю, 19 січня.
МакГрегор – Серроне
ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу Setanta Sports Україна. Крім того, пряму трансляцію з Лас-Вегаса проведе російський мовник Рен ТВ, який вже встиг потрапити у гучний скандал з анонсом бою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт дав гучну обіцянку Конору МакГрегор, поставивши тому одну умову.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".