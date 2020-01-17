У якій годині бій МакГрегор – Серроне: точний час початку

Ірландський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор через півтора року після бою з Хабібом Нурмагомедовим вперше виступить в октагоні.

В американському Лас-Вегасі на на вечорі UFC 246 ексчемпіон двох вагових категорій битиметься з американцем Дональдом Серроне. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Поєдинок пройде в суботу, 18 січня, на T-Mobile Arena. Вихід бійців в октагон заплановано на 6:00 за київським і 7:00 за московським часом у неділю, 19 січня.

МакГрегор – Серроне

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу Setanta Sports Україна. Крім того, пряму трансляцію з Лас-Вегаса проведе російський мовник Рен ТВ, який вже встиг потрапити у гучний скандал з анонсом бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт дав гучну обіцянку Конору МакГрегор, поставивши тому одну умову.

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