У США ультрамарафонець під час забігу отримав розрив стравоходу

На одному з найвідоміших ультрамарафонів світу Вестерн Стейтс, який щорічно проходить у Каліфорнії і має протяжність дистанції 100 миль (161 км), стався неприємний інцидент.

37-річний бігун з США, який вперше брав участь у подібних змаганнях, подолав 70 миль (близько 112 км), після чого пережив рідкісне і серйозне ускладнення, яке ще сто років тому вважалося смертельним, передає newformat.info.

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Виявилося, що бігун спробував на ходу прийняти протизапальну таблетку, але його тут же вирвало, і він відчув гострий біль, як він сам його описав – "як ніби зламав ребро". Спортсмена відразу госпіталізували. Спочатку лікарі припустили, що у чоловіка серцевий напад, але комп'ютерна томографія виявила у пацієнта спонтанний розрив стравоходу. У медицині це називається "синдромом Бурхаве", на ім'я лікаря, який вперше його описав.

Синдром Бурхаве відкрили на початку XVIII століття, і в той час він в 100% випадків призводив до летального результату. Але зараз його навчилися лікувати. Чоловіка прооперували, він провів місяць у лікарні і відновився. За словами медиків, чоловік зможе повернутися до участі в тривалих забігах.

"Цей досвід дав мені новий погляд на життя і на важливість здоров'я і підготовки, і я навчився цінувати маленькі радощі", – заявив пацієнт.

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