У Росії заарештували бійця ММА Ємельяненка: спортивні підсумки 21 січня

У збірної України з гандболу виникли труднощі напередодні чемпіонату Європи, а російського бійця Олександра Ємельяненка заарештували за хуліганство.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 січня.

Крім того, нейрохірург розповів про стан легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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