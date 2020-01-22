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22 січня • оновлено в 10:27
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У Росії заарештували бійця ММА Ємельяненка: спортивні підсумки 21 січня

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У збірної України з гандболу виникли труднощі напередодні чемпіонату Європи, а російського бійця Олександра Ємельяненка заарештували за хуліганство.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 січня.

Крім того, нейрохірург розповів про стан легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Гандбол
Особи
Карлос Самбрано Еліна Світоліна Олександр Емельяненко
Тег
ФК Динамо Київ
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