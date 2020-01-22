У Росії заарештували бійця ММА Ємельяненка: спортивні підсумки 21 січня

У збірної України з гандболу виникли труднощі напередодні чемпіонату Європи, а російського бійця Олександра Ємельяненка заарештували за хуліганство.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 січня.
Крім того, нейрохірург розповів про стан легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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