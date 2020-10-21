У Росії розбилася перспективна спортсменка, випавши з вікна

Одна з найсильніших і перспективних спортсменок тюменського Центру дзюдо Ольга Шаламова померла, випавши з вікна 7-го поверху 17 жовтня.

За життя спортсменки, яка багато разів посідала призові місця на великих змагання, лікарі боролися кілька днів. Тюменці приходили на станцію переливання крові, щоб допомогти молодій дівчині, але, незважаючи на спільні зусилля, врятувати спортсменку не вдалося.

"Оля була у важкому стані. Подробиць нещастя, яке з нею відбулося, ми не знаємо. Рідним зателефонували з лікарні, коли вже все трапилося", – цитує 72.RU тітку загиблої.

У поліції та Слідчому комітеті Росії не змогли оперативно прокоментувати інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британського футболіста Ентоні Макдавелла, який виступав свого часу за "Саутсайд Юнайтед", знайдено мертвим під вікнами готелю в Стамбулі.

На відеозаписі, зробленому місцевим жителем, видно, як 35-річний Макдавелл розгойдується за вікном своєї кімнати, намагаючись перелізти у вікно сусіднього номера, але втрачає рівновагу й падає.