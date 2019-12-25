У Росії посадили до в'язниці відомого бійця MMA

Російський боєць MMA В'ячеслав Дацик заарештований на два місяці за порушення державного кордону.

Як повідомляє агентство Чемпіонат, росіянин, який провів у місцях позбавлення волі вже більше 11 років, буде відбувати покарання у Санкт-Петербурзі.

В'ячеслав Дацик Известия

Справа Дацика розглядалася на закритому засіданні в одному з міських судів Ленінградської області. Він був схоплений під час перетину кордону з Естонією на човні. Підтримати російського бійця біля стін суду прийшли мати і дружина. Остання посварилася з працівниками місцевих ЗМІ та показувала їм нецензурні жести.

Сам Дацик стверджує, що перетнув кордон з Естонією через те, що хотів допомогти своєму знайомому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві натовпом побили російського бійця MMA Дмитра Кузнєцова.

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