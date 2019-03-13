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У Росії помер відомий олімпієць і віце-чемпіон світу

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Російський ковзаняр Андрій Ануфрієнко, який двічі брав участь в зимових Олімпійських іграх, і був багаторазовим чемпіоном СРСР, Росії і срібним призером світової першості, помер у віці 48 років.

радянський спорт

радянський спорт

Андрій Ануфрієнка

"Союз ковзанярів Росії висловлює глибокі співчуття рідним і близьким померлого і всьому професійного співтовариства. Колегам по спорту і друзям Андрій назавжди запам'ятався професіоналом з великої літери, доброю і чуйною людиною", - йдеться в повідомлення прес-служба Союзу ковзанярів Росії.

Смерть відомого екс-спортсмена настала 6 березня, але про трагедію стало відомо лише 13 березня.

Ануфрієнко брав участь у складі збірної Росії на Олімпійських іграх в Ліллехаммері (1994) і Нагано (1998). У 1994 році він став срібним призером чемпіонату світу в Гетеборзі на дистанції 1500 м.

Останнім часом Ануфрієнка працював тренером юнацької команди в хокейному клубі.

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Тема
ковзанярський спорт
Місце
Росія
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