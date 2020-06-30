У Росії помер дворазовий чемпіон світу і олімпійський чемпіон

Дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу з водного поло Олександр Кабанов помер на 73-му році життя, повідомляє прес-служба Федерації водного поло Росії.

Як спортсмена, крім золотих нагород Ігор і чемпіонатів світу, Кабанов вигравав чемпіонат Європи, за два рази Кубок світу і Універсіаду, а також п'ять разів чемпіонат СРСР.

Під керівництвом Кабанова в якості головного тренера збірна СРСР стала бронзовим призером Ігор-1998 а з чоловічої збірної Росії він завоював срібло Олімпіади 2004 і бронзу - Ігор-2000, а також золоті і бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Кубку світу та Світовий лізі. Жіноча збірна Росії під його керівництвом стала чемпіоном Європи, і двічі бронзовим призером чемпіонатів світу.

Кабанов включений до Міжнародної зали слави плавання.

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