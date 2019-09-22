У Росії помер чемпіон світу

Чемпіон світу з волейболу Анатолій Цирков помер на 86 році життя, повідомляється на сайті Всеросійської федерації волейболу.

Відзначається, що Цирков помер після тривалої хвороби. Інші подробиці не повідомляються.

Анатолій Цирков входив до складу збірної СРСР з волейболу в 1962 році, тоді команда виграла чемпіонат світу з волейболу. На наступний рік став чемпіоном СРСР з волейболу у складі збірної Москви. Крім цього, грав в московських командах "Торпедо", МАІ і "Буревісник". Після закінчення ігрової кар'єри працював інженером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний норвезький триразовий олімпійський чемпіон з біатлону помер у віці 49 років. У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей.

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