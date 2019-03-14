У Росії похвалилися винаходом нового допінгу

У Росії розробили нову біологічну добавку для спортсменів, яка стане заміною забороненому препарату мельдоній.
Про це заявив керівник Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Володимир Уйба. При цьому він не вважає речовину допінгом. "Ми зібрали БАД, навіть БАВ (біологічно активна речовина – ред.), Це ті ж амінокислоти та мінерали. Він не є допінгом, це не лікарський препарат. Це набір незамінних амінокислот та мінералів, які використовуються кожен день, наприклад, в їжі", – цитує Уйба SportBox.
виробництва мельдоній
Нагадаємо, Росія потрапила в грандіозний допінговий скандал з використанням спортсменами мельдоній. Зокрема, на вживанні цієї речовини попалася тенісистка Марія Шарапова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії повідомили про те, що біатлоніста Олександра Логінова змусили приймати допінг на догоду Путіну.
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