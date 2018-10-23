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У Росії госпіталізований дворазовий чемпіон світу - фотофакт

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Дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов був госпіталізований після падіння з лижероллерiв під час тренувального заняття.

"У понеділок на тренуванні в Валь Сеналес Устюгов сильно впав зі спуску. Сьогодні він був доставлений в місцеву лікарню для подальшого обстеження з приводу травми пальця руки", - цитує головного тренера команди Маркуса Крамера NRK.

Спортсмен виставив фото в сторіз Instagram, на якому лежить кімнаті з льодом на руці і на нозі.

У Росії госпіталізований дворазовий чемпіон світу - фотофакт

Нагадаємо, що Устюгов крім двох золотих медалей світової першості 2017 року є переможцем престижної багатоденки "Тур де Скі".

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Відзначимо, то перший етап Кубка світу з лижних гонок пройде 24-25 листопада в фінському Куусамо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в готель в Валь Сеналес де живе збірна Росії підселили "біологічну зброю".

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