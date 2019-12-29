У Росії акробат зірвався з каната, впавши головою вниз - момент потрапив на відео

У Тольятті акробат пересувного цирку зірвався з натягнутого на висоті кількох метрів каната.

Відео, на якому зображений інцидент, опублікували в соціальних мережах глядачі. Канатоходець працював без страховки і втратив рівновагу під час виконання одного з трюків.

Спортсмен зірвався з каната і впав на циркову арену вниз головою, після чого спробував встати, проте в результаті не зміг цього зробити.

"Це сталося 28 грудня. Була на цьому виступі. Начебто обійшлося без переломів", - розповіла одна зі свідків падіння артиста.

Чоловіка госпіталізували, за попередньою інформацією, циркачевi пощастило, і він відбувся забиття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня російська повітряна гімнастка отримала серйозні травми на міжнародних змаганнях в латвійській Ризі.

Під час її виступу порвався трос, що призвело до падіння спортсменки з висоти 7-8 метрів на мати разом зі снарядом.

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