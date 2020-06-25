У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу Романа Кроля (Джерело фото - www.segodnya.ua)

У Рівному підпалили автомобіль BMW X5 чемпіона світу з кікбоксингу українця Романа Кроля, який був припаркований на стоянці.

Як повідомляє інформагентство sport.rayon.in.ua, охоронець вчасно помітив вогонь і викликав пожежних, але в результаті сам загасив пожежу. Завдяки його оперативним діям пошкодження були нанесені тільки передній частині автомобіля.

Слідчо-оперативна група почала розслідування за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. На місці події вони знайшли фрагмент ганчірки й обгорілу пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу Національна поліція України

У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу Національна поліція України

У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу Національна поліція України

Зараз спортсмен займається тренерською діяльністю, а його дружина Наталя Прищепа-Кроль є дворазовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики.

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