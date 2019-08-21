У РФ під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка: спортивні підсумки 20 серпня

У Росії під час тренування померла легкоатлетка Маргарита Плавунова, а Всесвітня боксерська організація (WBO) винесла рішення у справі Олександра Усика.
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Крім того, монтсерратскій футболіст винайшов новий стиль виконання пенальті. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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