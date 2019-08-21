Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У РФ під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка: спортивні підсумки 20 серпня

1.4т Читати матеріал російською

У Росії під час тренування померла легкоатлетка Маргарита Плавунова, а Всесвітня боксерська організація (WBO) винесла рішення у справі Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 20 серпня.

Крім того, монтсерратскій футболіст винайшов новий стиль виконання пенальті. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

У Росії під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка

Офіційно: WBO винесла остаточне рішення у справі Усика

У Росії назвали причину смерті 25-річної чемпіонки

Монтсерратьский футболіст винайшов новий спосіб бити пенальті - опубліковано відео

"Не у всіх хороший смак": Усик зухвало відповів своїм хейтерам

Американського боксера відправили в моторошний нокаут на 94-й секунді бою

"Не хочеться маратися": російський боксер обурився рішенням України

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...