У Польщі помер 23-річний український чемпіон

Чемпіон України з мас-рестлінгу і володар "бронзи" Кубка світу Владислав Мініч помер під час перебування в Польщі. 23-річний спортсмен відправився до сусідньої країни на заробітки, де влаштувався на будівельні роботи.

Про це повідомив Федерація мас-рестлінгу України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За даними президента організації Валерія Газаєва, у хлопця відірвався тромб. "У такому віці... Не курив, не пив, на турніку підтягувався 65 разів! Був дуже спортивним і життєрадісним..." - прокоментував трагедію функціонер.

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При цьому у батьків Мініч виникли проблеми з доставкою тіла сина до України, Для цього знадобилося 70 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова чемпіона Європи з плавання померла у віці 33-х років.