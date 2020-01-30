У Москві турнір завершився грандіозною бійкою (відео 18+)

Московський турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) "Битва чемпіонів 12", який пройшов на території "Art&Food Подсолнухi", завершився грандіозною бійкою між учасниками і глядачами.

Як інформує пресслужба громадського Руху за розвиток інститутів громадянського суспільства і самоврядування (МОД РІГОС) "Відродження", уродженці Середньої Азії ініціювали конфлікт, під час якого користуючись чисельною перевагою здiйснили групові напади на спортсменів Клубу "Витязь-Ногінськ".

"Били стільцями, будь-якими предметами, які траплялися під руку. У результаті – десятки постраждалих, серйозні тілесні ушкодження отримали три спортсмени, що представляють Клуб "Витязь – Ногінськ" - Михайло, Гліб і Володимир", – йдеться у повідомленні.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень, пограбування і екстремістських висловлювань МОД РІГОС "Відродження" подано заяву в ГУ МВС Росії і прокуратуру Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні минулого року під час турніру з боксу в Назрані (Інгушетія, Росія) сталася масова бійка за участю глядачів, в якій взяли участь кілька десятків людей.

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