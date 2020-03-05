У Москві трагічно помер триразовий чемпіон світу

Триразовий чемпіон світу з плавання серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату Олександр Макаров помер у віці 23 років. Подробиці трагедії не уточнюються.

Олександр Макаров paralymp.ru

"Паралімпійський комітет Росії (ПКР) з великим сумом повідомляє про загибель члена збірної команди Росії з плавання спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату Олександра Сергійовича Макарова", – йдеться в повідомленні пресслужби ПКР.

У вересні 2019 року Олександр Макаров завоював золоті медалі на світовій першості в Лондоні (на дистанціях 50 і 100 м на спині, 200 м вільним стилем).

Крім того, він по разу вигравав срібну і бронзову медалі чемпіонату світу 2015 року. На рахунку Макарова також три срібні та дві бронзові нагороди чемпіонату Європи 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, триразовий чемпіон СРСР з баскетболу Микола Дяченко помер у віці 72 років. Колишній спортсмен тривалий час страждав від бокового аміотрофічного склерозу.

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