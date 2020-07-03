У Москві помер батько Хабіба

У Москві помер батько російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап у віці 57 років.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова. Останнім часом він перебував у дуже важкому стані в одній з лікарень російської столиці.

25 квітня Абдулманап був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня у нього стався інфаркт, після чого батька Хабіба в екстреному режимі доставили в одну з лікарень Москви. Там у нього виявили коронавірус, який дав ускладнення. Абдулманапа підключили до апарату ЕКМО та ввели у медикаментозну кому.

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