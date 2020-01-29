У мережі набирає популярність сексуальна гольфістка з Китаю – опубліковано гарячі фото красуні

Фотографії сексуальної гольфістки з Китаю Лілі Муніхі викликали великий ажіотаж у мережі. Вона стала членом найбільшої жіночої організації гольфу LPGA лише у 2019 році.

Як повідомляється на офіційному сайті LPGA, вона почала займатися цим видом спорту у шість років, її хобі – здоровий спосіб життя та фітнес. За 2019 рік вона зуміла заробити близько 33 тисяч доларів.

Лілі Муніхію SG Talk

В Instagram на неї підписалося вже 282 тисяч осіб. Пропонуємо вам поглянути на фотографії Лілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїстка збірної Словенії Андрія Рітупер зачарувала своїх підписників пікантними фотографіями в Instagram.

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